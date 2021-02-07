Создание музыкального клипа

Создать рекламный ролик с нуля. Тема: ресторан/кафе на горнолыжной базе Главное - показать что заведение на территории горнолыжной базы Требование: допускается ваша проф. свобода (но выглядеть все должно быть как качественная, привлекательная реклама) Если вы ответственный работник, просим откликнуться ...