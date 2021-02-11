Доработка конфигурации 1С

$160
1С-программированиеЗавершен1 заявка245 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Создать новые поля (3 шт.) в форме Заказа клиента и в списке заказов.

3 года назад
spb-kassa
Дмитрий 
42 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Hobbit_Jedi
Сергей 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
$160
6 дней
После получения Сергей глубоко проанализировал задачи. Разжевал все мне, разложил по полочкам - исправил мои же ошибки в постановке задач. Усовершенствовал изначальные задачи, успешно и в срок их реализовал. Плюс сократил базу в несколько раз проведя обслуживание (в задачах этого небыло). Получил гораздо больше, чем ожидал. Надеюсь будем и дальше сотрудничать.
Хороший заказчик. Приятный в общении, всегда на связи, быстрая оплата, ответственное отношение к сотрудничеству. С удовольствием буду сотрудничать еще.