Доработка конфигурации 1С

После получения Сергей глубоко проанализировал задачи. Разжевал все мне, разложил по полочкам - исправил мои же ошибки в постановке задач. Усовершенствовал изначальные задачи, успешно и в срок их реализовал. Плюс сократил базу в несколько раз проведя обслуживание (в задачах этого небыло). Получил гораздо больше, чем ожидал. Надеюсь будем и дальше сотрудничать.