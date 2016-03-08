Создать внешнюю печатную форму для 1С УТ11,4

1) Нужно создать внешнюю печатную форму товарного чека, который будет печататься из Реализации товаров и услуг. Обязательно, чтобы в чеке указывался и поставщик(продавец) и покупатель(контрагент).

2) Нужно создать внешнюю печатную форму чека ККМ, который так же можно будет отправлять на печать из Реализации товаров и услуг. Также в чеке ККМ должен быть прописан покупатель(контрагент).

1С:Предприятие 8.3 (8.3.16.1814)

Управление торговлей, редакция 11 (11.4.13.103) (http://v8.1c.ru/trade/)

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