Битрикс24, коробка, смена ответственного у контакта

Добрый день, у нас есть 1С торговля, настроили синхронизации с битрикс24. Выявилась следующая проблема, что в 1С есть ответственное лицо только у компании, а в битриксе как у компании так и у контакта.

Нам нужно сделать так, чтобы у компании и привязанных к ней контактов был единственный ответственный. Этот ответственный является ответственным за компанию.

Во вложении более подробное ТЗ.

Жду предложений с указанием сроков и цены.

Спасибо.