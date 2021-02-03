НЕ копировать комментарии и адрес доставки

1С-программированиеЗакрытнет заявок136 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

При Копирование заказов клиента (создании заказа копированием) НЕ копировать комментарии и адрес доставки (ставить по умолчанию тип доставки самовывоз)

Сейчас сделано доработка по новой почте, если в типе доставке поставить Новая почта появляется вкладка Новая почта и там есть адреса доставки, вот их не копировать

3 года назад
guest_16121817993721
3 года в сервисе
Был
3 года назад