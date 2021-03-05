Настройка 1с пользователи / бонусы

1С-программированиеЗавершен1 заявка494 просмотра
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Здравствуйте, нужно настроить 1с и выгрузить на сайт, сайт уже принимает.

3 года назад
he100885ldv
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
richin
36 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 дней назад
3 года назад
$36
2 дня
С Дмитрием очень комфортно работать, сделал все в срок
Всё отлично. Дмитрий ответственный заказчик. Всегда на связи. Оплата без нареканий. Очень приятно сотрудничать!