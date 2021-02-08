Выгрузить товары из 1С предприятие на сайт wordpress

Так, есть интернет-магазин на wordpress + woocommerce. Необходимо выгрузить товары на сайт из базы 1С предприятие.

Ниже опишу значения, которые мне нужны на сайте:

- Название товара,

- Цена товара,

- Описание (если есть)

- Цена товара при покупке оптом,

- Изображение (если есть),

- Количество товаров,

- Код / Артикул,

- Название склада, в котором есть этот товар.

Настроить автоматическую подгрузку товаров из 1С на сайт (Раз в сутки, к примеру). При этом, если товар редактировался в админке сайта, он не должен перезаписываться.