1с и YII2 настроить интеграцию

1С-программированиеЗакрыт2 заявки569 просмотров
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Здравствуйте, есть самописец на YII2 нужно настроить загрузку и выгрузку из нее, на стороне 1с все готово

3 года назад
he100885ldv
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад