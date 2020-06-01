Создание внешней обработки для печати с принтера чеков

Установлена типовая конфигурация УНФ 1.6.20.189, в организации созданы две кассы к первой подключена онлайн касса атол 30ф, ко второй подключен принтер чеков XP-58(в качестве ККТ), соответственно при пробитии чека по любой из касс соответсвенно выходит чек ККМ. Необходимо сделать желательно внешнюю обработку для возможности печати дублирующего чека на принтере чеков с любой из касс, вне зависимости от того пробит он на кассовой технике или нет. То есть интересует возможность ручного формирования чека как из уже пробитых так и только сформированных чеков и отправка их на принтер чеков. Интересуют сроки и общая стоимость работ.