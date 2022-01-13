Перевод с английского 5 статей (финансовая тематика)

5 статей-инструкций на английском, по ~5000 знаков каждая

Тематика: финансы, блокчейн

Нужно сохранять стилистику и структуру (абзацы) англоязычной статьи при переводе на русский, все ссылки нужно удалить

Оставлять изображение на тех же местах в структуре статей

Уникальность более 90%

Качественный текст на выходе

Часть английских терминов переводить не нужно (например VoIP, DiFI, CEO, IPO)

Важно: Не переводить с английского на русский никакие элементы меню приложений ( Account, Receive, Send, Borrow, Profile, Community,...)

Если возникает вопрос нужно переводить какой-то из терминов - лучше спрашивайте отдельно.

Не переводить текст, выделенный желтым маркером