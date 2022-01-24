Перевод видео с английского на русский в текстовом формате.

ПереводыЗавершен6 заявок854 просмотра
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Перевод субтитров в видео с английского на русский в текстовом формате .srt для Ютуб субтитров

Оплата $0.3 за 1 минуту видео ($3 за 10 минут).

6 видео

https://www.youtube.com/watch?v=5Id36nkFkzQ

https://www.youtube.com/watch?v=ZiAOux_5XIQ

https://www.youtube.com/watch?v=VMJFp5B29is

https://www.youtube.com/watch?v=Par8WCeLTkE

https://www.youtube.com/watch?v=l2VhxF-JAOg

https://www.youtube.com/watch?v=SJuUtpq1x_o

2 года назад
YouRaAll
Юрий 
49 летУкраина
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
sergizyurov
Сергей 
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
2 года назад
$19
2 дня
RUBWMZ
Ок
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