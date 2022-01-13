Перевести на английский

ПереводыЗакрыт26 заявок1073 просмотра
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только то что выделено желтым (около 11 тыс без пробелов)

точного перевода не нужно . Нужен общий смысл и грамотный английский

2 года назад
sse6
30 летБеларусь
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
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