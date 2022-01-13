Перевод субтитров в видео с английского на русский в текстовом формате .srt для Ютуб субтитров Оплата $0.3 за 1 минуту видео ($3 за 10 минут). 6 видео https://www.youtube.com/watch?v=5Id36nkFkzQ https://www.youtube.com/watch?v=ZiAOux_5XIQ https://www.youtube.com/watch?v=VMJFp5B29is https://www.youtube.com/watch?v=Par8WCeLTkE https://www.youtube.com/watch?v=l2VhxF-JAOg https://www.youtube.com/watch?v=SJuUtpq1x_o
Перевести 30 стр азербайджанский и турецкий языки, игровая тематика
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Требуется перевести 30 стр на азербайджанский и турецкий языки, игровая тематика
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