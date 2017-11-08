Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год в стиле Анимэ. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!». Стиль календаря, ...
Графический дизайнер
Необходимо разработать дизайн рекламной продукции (листовки, постеры, тейбл тенты, скидочные купоны, воблеры)
Обязанности:
- разработка дизайна полиграфической продукции, элементов фирменного стиля на основе брендбука
подготовка макетов к печати;
- разработка креативных концепций, фирменных стилей;
- редактирование изображений, ретушь, создание из обычных картинок изображений глянцевого качества
Требования:
- свободное владение adobe photoshop;
- наличие портфолио;
- умение обрабатывать фотографии, делать из обычных картинок изображения глянцевого качества;
- свободное владение adobe illustrator, опыт создания логотипов, полиграфической продукции (желательно);
- приветствуются навыки веб-дизайна, создания логотипов
Всем, кому интересна данная вакансия, прошу добавляться в скайп - shustilov_7
На данный момент 3 вакантных места на полную загрузку
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