Продумать и сделать упаковку

  1. Биржа фриланса
  2. Дизайн продукции
Закрыт11 заявок208 просмотров

Доброго времени суток, коллеги. 

Подробное техническое задание в приложении. 

Приложите портфолио, укажите сроки и стоимость создания.

Также пишите, если будут вопросы и предложения.

8 лет назад
Borteks
Артур 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

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Нет заявок фрилансеров