Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год в стиле Анимэ. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!». Стиль календаря, ...
Разработка дизайна визитки и раздаточных флаеров
Необходимо разработать дизайн визитки для магазина Электроматериалов и Светотехники , а так же разработать дизайн раздаточных флаеров.
Требования к визитке:
- понятное содержание.
- запоминающийся дизайн
- креативность
Требования к флаеру:
- броский
- креативный дизайн
( полную информацию дам при приступлении к работе)
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