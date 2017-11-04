Макет этикетки бытовой химии

У ресторана Марк и Лев в Тульской области пришли в негодность таблички на территории https://drive.google.com/open?id=0B4TzqS6WKdB-THdlQkNfT09BX2c (здесь фото и размеры) Макеты, по которым мы делали их в прошлый раз, не сохранились, нужно отрисовать ...