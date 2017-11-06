Нужно разработать дизайн макета карманного календарика на 2017 год в стиле Анимэ. Размер 70х100 со скруглением углов. Календарь предназначен для благотворительного проекта помощи детям. Слоган проекта - «Календарик на удачу!». Стиль календаря, ...
Нужно нарисовать слайды
Нужно нарисовать 5 слайдов для презентации
Слайды должны быть оригинальными
Заявки фрилансеров
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