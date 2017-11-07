Дизайн наклеек на окна + логотип

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Закрыт23 заявки187 просмотров

Необходимо разработать дизайн на фасад на окна ( 5.4 метра х 3.4 метра). Тема автозапчасти . Так же необходим логотип. Указывайте сроки и стоимость.

8 лет назад
guest_15046992727347
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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