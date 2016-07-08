necrolius

Александр necrolius

 
37 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Верстка сайтов (макетов) HTML 4/5, CSS 2/3, jQuery, JavaScript

Навыки:

  • HTML 4/5, CSS 2/3, jQuery, simple JavaScript;

  • Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone);

  • Резиновая верстка;

  • Блочная фиксированная верстка;

  • Адаптивная верстка;

  • Bootstrap 3;

  • SCSS;

  • Git;

  • Parallax;

  • Упорядоченный код с комментариями;

  • W3C валидация (стандарты);

  • Внедрение SEO элементов;

  • Спрайты;

  • Pixel Pefect;

  • Имплементация различных плагинов, библиотек;

  • Кастомные (нестандартные) шрифты (@font-face, cufon, google web fonts);

  • Верификация проекта с заказчиком.

А также:

  • Реализация  JavaScript скриптов;

  • Интеграция верстки в Wordpress;

  • Решение простых задач PhP.

Время работы.

Работаю 6 дней в неделю (Вскр. выходной), возможны исключения.

Сроки.

Сроки по каждому проекту обсуждаются индивидуально и устанавливаются заранее.

Оплата.

Оплата 50% до начала проекта, 50% после получения готового проекта.

Варианты оплаты:

Дополнительно.

Перед началом работы предпочитаю иметь Тех задание от заказчика с четко сформулированными задачами. 

Конечно в каждом конкретном случае (проекте) возможны доработки и изменения во время реализации проекта или его поддержка после (изменения, исправления, доработки, новый функционал).

Отзывы заказчиков

JDTK
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Кросбраузерная валидная верстка лендинга.
Работа сделана отлично, по предварительно оговоренным срокам и стоимости, никаких сбоев и накладок не произошло. Рекомендую данного исполнителя!
Хороший заказчик с четкими требованиями и внимательный к исполнителю. Приятный опыт сотрудничества, рекомендую.
Ответный отзыв
egeleon
49 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$160
10 баллов
8 лет назад
Верстка инет магазина там 10-15 страниц
Все выполнено отлично и в срок
Работаем не первый раз, интересные задачи, лояльное отношение, отличный заказчик.
Ответный отзыв
egeleon
49 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработка верстки. Приватный.
Работа выполнена отлично. Учитены даже все пожелания, которые возникли после утвержденного дизайна.
Отличный заказчик, как обычно все без накладок, с оплатой вопросов нет, рекомендую.
Ответный отзыв
pbilenchuk
38 лет
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Нужна резиновая верстка
Успешное сотрудничество с исполнителем, рекомендую.
Замечательный заказчик, подробное и четкое техническое задание, быстрые ответы на все уточняющие вопросы, интересный проект, моментальная оплата, весьма рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
egeleon
49 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$60
10 баллов
9 лет назад
Верстка двух страниц, только Украина
Bootstrap
Отличное качество работы. Верстка выполнена как заказывали. Сроки и стоимость - соблюдены. Рекомендую к сотрудничеству.
Адекватный заказчик, знает чего хочет, четко ставит задачи и конкретно изъяснят свои пожелания. Оплата вовремя. Рекомендую к сотрудничеству.
Ответный отзыв
HTML-верстка
5 отзывов
$3/час
от $1от 1 дня
#550