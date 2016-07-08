Навыки:
HTML 4/5, CSS 2/3, jQuery, simple JavaScript;
Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone);
Резиновая верстка;
Блочная фиксированная верстка;
Адаптивная верстка;
Bootstrap 3;
SCSS;
Git;
Parallax;
Упорядоченный код с комментариями;
W3C валидация (стандарты);
Внедрение SEO элементов;
Спрайты;
Pixel Pefect;
Имплементация различных плагинов, библиотек;
Кастомные (нестандартные) шрифты (@font-face, cufon, google web fonts);
Верификация проекта с заказчиком.
А также:
Реализация JavaScript скриптов;
Интеграция верстки в Wordpress;
Решение простых задач PhP.
Время работы.
Работаю 6 дней в неделю (Вскр. выходной), возможны исключения.
Сроки.
Сроки по каждому проекту обсуждаются индивидуально и устанавливаются заранее.
Оплата.
Оплата 50% до начала проекта, 50% после получения готового проекта.
Варианты оплаты:
Дополнительно.
Перед началом работы предпочитаю иметь Тех задание от заказчика с четко сформулированными задачами.
Конечно в каждом конкретном случае (проекте) возможны доработки и изменения во время реализации проекта или его поддержка после (изменения, исправления, доработки, новый функционал).