Верстка сайтов (макетов) HTML 4/5, CSS 2/3, jQuery, JavaScript

Навыки:

HTML 4/5, CSS 2/3, jQuery, simple JavaScript;

Кроссбраузерность (Chrome 42+, Firefox 37+, InternetExplorer 9+, Safari 5+, Opera 28+, Yandex 14.12+, iOS, Android, Windows Phone);

Резиновая верстка;

Блочная фиксированная верстка;

Адаптивная верстка;

Bootstrap 3;

SCSS;

Git;

Parallax;

Упорядоченный код с комментариями;

W3C валидация (стандарты);

Внедрение SEO элементов;

Спрайты;

Pixel Pefect;

Имплементация различных плагинов, библиотек;

Кастомные (нестандартные) шрифты (@font-face, cufon, google web fonts);

Верификация проекта с заказчиком.

А также:

Реализация JavaScript скриптов;

Интеграция верстки в Wordpress;

Решение простых задач PhP.

Время работы.

Работаю 6 дней в неделю (Вскр. выходной), возможны исключения.

Сроки.

Сроки по каждому проекту обсуждаются индивидуально и устанавливаются заранее.

Оплата.

Оплата 50% до начала проекта, 50% после получения готового проекта.

Варианты оплаты:

Дополнительно.

Перед началом работы предпочитаю иметь Тех задание от заказчика с четко сформулированными задачами.

Конечно в каждом конкретном случае (проекте) возможны доработки и изменения во время реализации проекта или его поддержка после (изменения, исправления, доработки, новый функционал).