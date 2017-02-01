Исправления на сайте

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Завершен2 заявки150 просмотров

Внести правки на сайт, согласно отчету по код-ревью:

- перевод исходного код проекта в git-репозиторий, чтобы была возможность сохранять всю историю всех изменений кода и иметь возможность оперативно откатиться в случае необходимости. И чтобы можно было на базе системы контроля версий наладить работу автотестов и автоматической выгрузки изменений на сервер с тестированием.

 - установить на сервер супервизор для контроля работы очереди отправки писем. 

 - все правки из блока ревью Безопасность

 - правки по коду из блока ревью Рассылка

 - общий рефакторинг кода, не 100%, но базовые вещи - переименование файлов, вынесение логики в middlware, рефакторинг моделей/контроллеров

Git
8 лет назад
sirzhant
Роман 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$240
5 дней
Уже второй раз сотрудничаю с Александром. Работа была выполнена качественно. Будем сотрудничать и в дальнейшем
Продолжаем сотрудничество с Романом. Очень рекомендую. Всегда на связи и своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

shevchenkoa
37 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад