Исправления на сайте

Внести правки на сайт, согласно отчету по код-ревью:

- перевод исходного код проекта в git-репозиторий, чтобы была возможность сохранять всю историю всех изменений кода и иметь возможность оперативно откатиться в случае необходимости. И чтобы можно было на базе системы контроля версий наладить работу автотестов и автоматической выгрузки изменений на сервер с тестированием.

- установить на сервер супервизор для контроля работы очереди отправки писем.

- все правки из блока ревью Безопасность

- правки по коду из блока ревью Рассылка

- общий рефакторинг кода, не 100%, но базовые вещи - переименование файлов, вынесение логики в middlware, рефакторинг моделей/контроллеров