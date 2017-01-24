Сайт с БД

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт12 заявок241 просмотр

Небольшой сайт для подбора и просмотра объектов из БД.   

На сервисе пользователь может добавить собственный объект в базу. Другие пользователи могут пользоваться поиском по объектам и вариантам.    

ТЗ в приложение. Сразу прошу указывать стоимость, срок работы и предлагаемый движок.   

Условия сотрудничества:      

1. Регулярные отчеты о проделанной работе, демонстрация результатов.      

2. ТЗ разбивается на несколько этапов, оплата поэтапная.   

8 лет назад
ek700
42 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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