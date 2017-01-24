Вес товаров не берется из модификаций учетной программы, далее в битрикс.. и соответственно Едост считает вес/деньги не корректно. Товар рассчитывается через едост не правильно, ранее стояли кг с ошибкой, ошибку исправили, подсчет идет все ...
Сайт с БД
Небольшой сайт для подбора и просмотра объектов из БД.
На сервисе пользователь может добавить собственный объект в базу. Другие пользователи могут пользоваться поиском по объектам и вариантам.
ТЗ в приложение. Сразу прошу указывать стоимость, срок работы и предлагаемый движок.
Условия сотрудничества:
1. Регулярные отчеты о проделанной работе, демонстрация результатов.
2. ТЗ разбивается на несколько этапов, оплата поэтапная.
Заявки фрилансеров
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