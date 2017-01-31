Добрый день. Нужно написать софт, либо шаблон по типу зенки. Не знаю, главное чтоб работал соотвествующе. Стоит задача. Есть сервис. Необходимо каждый день заходить через удаленный рабочий стол. Их пока что 4 разных. ...
Программирование скрипта
Калькулятор обновлений.
Нужно чтобы я где-то мог занести информацию о программах и их версиях и с какой версией на какую можно перейти (должно быть удобно). Каждая
версия поддерживает переход с нескольких предыдущих. Суть в том, чтобы
пользователь выбрал программу, выбрал какая у него версия , выбрал на какую версию
он хочет перейти - а программа ему показала через какие версии он переходит и
сколько шагов ему нужно будет сделать.
Важно: Алгоритм должен выбирать на каждом шаге макимальную версию из доступных для обновления текщей версии на этом шаге.
Важно: У каждой программы свои версии поэтому окно с версиямидолжно заполняться/перезаполняться согласно выбранной программы.
Пример:
Пользователь выбрал программу - Бухгалтерия предприятия, заполняется соседнее окно «ваша текущая версия» версиями которые определены для этой программе,
например 3.0.44.140 (у каждойпрограммы свои версии). Пользователь делает выбор в этом окне какая у него
версия программы. Также этими версиями заполняется еще одно поле где
пользователь выберет на какую версию он хочет перейти, например 3.0.46.11.
Важно: Выбирать версию для перехода можно только ту которая выше выбранной - «ваша текущая версия»
Дальше программа рассчитывает следующее:
1. Ищет выбранную версию в колонке 2, этополучаются версии 3.0.44.155, 3.0.44.164, 3.0.44.166, 3.0.44.177, 3.0.44.188, 3.0.44.198,
3.0.44.199 (см. по колонке 1). Из этих выбранных версий выбирается максимальная
т.е. 3.0.44.199. На сайте должнобыть выведено что-то типо «1. Шаг Переход с версии 3.0.44.140 на версию 3.0.44.199».
2. Выполняется такой же алгоритм как в п.1 толькотеперь не для версии 3.0.44.140 а для найденной версии из п.1 - 3.0.44.199. Из выбранных версиймаксимальная будет 3.0.45.20. Выводится «2. Шаг Переход с версии 3.0.44.199 на версию 3.0.45.20».
3. И т.д пока не кончатся версии.
В итоге выводится количество обновлений равное количествушагов.
Результат что-топохожее на:
Переход с версии3.0.44.14 на 3.0.44.199
3.0.44.199 на3.0.45.20
3.0.45.20 на3.0.46.11
Количество обновлений - 3
Также нужна будет инструкция как мне добавить это механизмна сайт. Сайт на WP.
Данные по программам и версиям желательно хранить в вайлах (csv, dbf, xml и прочее т.к. есть возможность ихвыгрузки на ftp сайта). Это все обсуждается.
Выбранный исполнитель
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