Программирование скрипта

Калькулятор обновлений.

Нужно чтобы я где-то мог занести информацию о программах и их версиях и с какой версией на какую можно перейти (должно быть удобно). Каждая

версия поддерживает переход с нескольких предыдущих. Суть в том, чтобы

пользователь выбрал программу, выбрал какая у него версия , выбрал на какую версию

он хочет перейти - а программа ему показала через какие версии он переходит и

сколько шагов ему нужно будет сделать.

Важно: Алгоритм должен выбирать на каждом шаге макимальную версию из доступных для обновления текщей версии на этом шаге.

Важно: У каждой программы свои версии поэтому окно с версиямидолжно заполняться/перезаполняться согласно выбранной программы.

Пример:

Пользователь выбрал программу - Бухгалтерия предприятия, заполняется соседнее окно «ваша текущая версия» версиями которые определены для этой программе,

например 3.0.44.140 (у каждойпрограммы свои версии). Пользователь делает выбор в этом окне какая у него

версия программы. Также этими версиями заполняется еще одно поле где

пользователь выберет на какую версию он хочет перейти, например 3.0.46.11.

Важно: Выбирать версию для перехода можно только ту которая выше выбранной - «ваша текущая версия»

Дальше программа рассчитывает следующее:

1. Ищет выбранную версию в колонке 2, этополучаются версии 3.0.44.155, 3.0.44.164, 3.0.44.166, 3.0.44.177, 3.0.44.188, 3.0.44.198,

3.0.44.199 (см. по колонке 1). Из этих выбранных версий выбирается максимальная

т.е. 3.0.44.199. На сайте должнобыть выведено что-то типо « 1. Шаг Переход с версии 3.0.44.140 на версию 3.0.44.199 ».

2. Выполняется такой же алгоритм как в п.1 толькотеперь не для версии 3.0.44.140 а для найденной версии из п.1 - 3.0.44.199. Из выбранных версиймаксимальная будет 3.0.45.20. Выводится «2. Шаг Переход с версии 3.0.44.199 на версию 3.0.45.20».

3. И т.д пока не кончатся версии.

В итоге выводится количество обновлений равное количествушагов.

Результат что-топохожее на:

Переход с версии3.0.44.14 на 3.0.44.199

3.0.44.199 на3.0.45.20

3.0.45.20 на3.0.46.11

Количество обновлений - 3

Также нужна будет инструкция как мне добавить это механизмна сайт. Сайт на WP.

Данные по программам и версиям желательно хранить в вайлах (csv, dbf, xml и прочее т.к. есть возможность ихвыгрузки на ftp сайта). Это все обсуждается.