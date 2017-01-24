Настроить выгрузку товаров на сайт

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Закрыт3 заявки137 просмотров

Здравствуйте!

http://oazismarket.ru/ на друпале.  Во вложении файл от поставщика с описанием товаров, картинками, ценами (закупочными), характеристиками, надо настроить автоматическую загрузку товаров на сайт.

прошу указать цену и сроки

8 лет назад
pavelseo
Павел 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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