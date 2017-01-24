Разработчик Symfony2

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок111 просмотров

Требуется доработка проекта на symfony2. Список доработок с кандидатами. 

В ваших предложениях просьба указывать ваш рейт за час.

8 лет назад
monstr1k
Сергей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
12 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров