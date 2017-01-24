Чуток внести дополнения вдоску объявлений на instantcms / www.bbssochi.ru нужно 1) добавить пункт КОНТАКТЫ и ЦЕНА 2)сделать выборку объявлений по ценам 3) добавить возможность размещения фото не 1, а до 5 шт. оплата 500 ...
Сверстать макет и установить на Modx
Макет прикрепляю. Сам он не очень сложный, но ключевая фишка будет онлайн-калькулятор. Все будет работать по такому же принципу как на сайте nashiff.kz. По нажатию кнопки "Отправить заказ" на почту уходит письмо со всеми выбранными параметрами. Должна быть возможность редактировать цены из админки. Вот здесь более детальное тз - https://yadi.sk/i/IbiHU-Hg3AcmPf
В комментариях сразу пишите условия, цену, примерный срок работы и способы связи (skype предпочтительно).
Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Киви
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