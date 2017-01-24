Сверстать макет и установить на Modx

Макет прикрепляю. Сам он не очень сложный, но ключевая фишка будет онлайн-калькулятор. Все будет работать по такому же принципу как на сайте nashiff.kz. По нажатию кнопки "Отправить заказ" на почту уходит письмо со всеми выбранными параметрами. Должна быть возможность редактировать цены из админки. Вот здесь более детальное тз - https://yadi.sk/i/IbiHU-Hg3AcmPf

В комментариях сразу пишите условия, цену, примерный срок работы и способы связи (skype предпочтительно).

Предложения без цен не рассматриваю. Оплата по этому проекту в рублях, через Киви