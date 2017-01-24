Небольшой сайт для подбора и просмотра объектов из БД. На сервисе пользователь может добавить собственный объект в базу. Другие пользователи могут пользоваться поиском по объектам и вариантам. ТЗ в приложение. ...
Разработка CRM для организации по оказанию удаленной поддержки
Общее описание
Система представляет собой web-приложение, для работы с запросами по оказанию технической поддержки разного характера.
Пользователи
Категории пользователей, которые будут пользоваться системой:
- Администраторы (приём заявок и оказание помощи клиентам);
- Менеджеры (закупки необходимого оборудования и ПО);
- Бухгалтера (выставление счетов за услуги);
Интерфейс
Интерфейс пользователя будет представлять из себя и страницу с вкладками:
- Дом - текущий статус пользователя, предстоящие дела, новые заявки, и любая другая важная информация;
- Заявки - все поступившие заявки, с возможностью фильтрации по пользователю, дате, проекту, исполнителям и т.д.;
- Закупки - если для какой-то заявки требуется что-то закупить будь то аппаратное или программное обеспечение, то движение этих закупок будет отражаться в этой вкладке;
- Проекты - возможность завести новый проект и зарезервировать для него определенных людей;
- Календарь - интерфейс календаря, с возможностью управления событиями, а также просмотром заявок, закупок и проектов привязанных ко времени;
- Контакты - интерфейс контактов, с возможностью управления ими;
- Задачи - не связанные с заявками внутриорганизационные задачи.
Через средства связи (e-mail, телефон или лично), службе тех. поддержки поступает сообщение о проблеме, сотрудник тех. поддержки заносит информацию о заявке через Web UI, вкладку “Заявки” при этом прикрепляя сообщение, запись телефонного разговора или делая пометку о том, что сообщение было передано лично. Далее идет заполнение заявки, заполняется имя (берется из нашего carddav сервера), должность, организация и филиал, если есть, присваивается приоритет, тема, ответственный за исполнение, тот кто сможет принять работу (приёмщик), а также заполняется текст примечания. После чего за открытой заявкой можно будет следить и находить ее по любому из заполненных полей.После создания заявка поступает в обработку, сотрудник тех. поддержки, предпринимает действия по решению, если заявка не требует участия других сотрудников, то она закрывается с текстом о завершении, человеку указанному как приемщик, дается отчет о закрытии.Если же заявка требует участия другого сотрудника, то заявка передается ему с сопроводительным текстом о том, какие действия от него необходимы. Например, если для исполнения заявки требуется приобрести некое оборудование, то заявка от сотрудника тех. поддержки передается менеджеру по закупкам, с просьбой о приобретении этого оборудования, менеджер закупает его, что отражается во вкладке “Закупки”, и на тот момент когда оборудование оказывается в офисе, менеджер сигнализирует о том что его часть работы выполнена и можно переходить к дальнейшему исполнению заявки.Та же механика действует если нужно участие дополнительных сотрудников, заявка передается от человека к человеку, пока не сможет быть выполнена.Если для исполнения заявки должны наступить какие-нибудь условия, например, определенное время, то должна быть возможность, оставить себе напоминание.
Рассматривается так же адаптация уже существующей системы под наши нужды.
Заявки фрилансеров
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