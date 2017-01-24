Макет прикрепляю. Сам он не очень сложный, но ключевая фишка будет онлайн-калькулятор. Все будет работать по такому же принципу как на сайте nashiff.kz. По нажатию кнопки "Отправить заказ" на почту уходит письмо со всеми выбранными ...
Нужно создать скрипт(или примитивную программу)
Здравствуйте. Нужно создать скрипт(или примитивную программу), который будет собирать информацию на сайте и показывать в отдельном окне результаты.
Сайт только один hotline.ua
Пример.
http://hotline.ua/mobile-mobilnye-telefony-i-smartfony/sony-xperia-z5-premium-dual-e6883-black/prices/
На этой странице отображаются предложения от разных магазинов, они все время меняются.
Нужно чтобы скрипт следил за ценами и отображал в реальном времени первых 10 позиций.
Должна быть реализована возможность показать скрипту ссылку с моделью телефона за которой он будет следить.
В идеале нужно следить одновременно за 15-30 позициями.
Должно получится что-то вроди котировок на бирже только с телефонами, на одной странице все интересующие модели и предложения.
Напишите, возможно ли реализовать, сколько займет времени и денег.
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