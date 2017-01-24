Здравствуйте. Нужно создать скрипт(или примитивную программу), который будет собирать информацию на сайте и показывать в отдельном окне результаты.

Сайт только один hotline.ua

Пример.

http://hotline.ua/mobile-mobilnye-telefony-i-smartfony/sony-xperia-z5-premium-dual-e6883-black/prices/

На этой странице отображаются предложения от разных магазинов, они все время меняются.

Нужно чтобы скрипт следил за ценами и отображал в реальном времени первых 10 позиций.

Должна быть реализована возможность показать скрипту ссылку с моделью телефона за которой он будет следить.

В идеале нужно следить одновременно за 15-30 позициями.

Должно получится что-то вроди котировок на бирже только с телефонами, на одной странице все интересующие модели и предложения.

Напишите, возможно ли реализовать, сколько займет времени и денег.