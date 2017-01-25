Доработка сайта opencart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки135 просмотров

Здравствуйте, уважаемые исполнители.

Нужно написать скрипт или установить модуль для отчёта бухгалтерии магазина на opencart.

Есть магазин на opencart, нужно сделать чтобы автоматически формировался что то вроде прайс листа в таком формате который в вложении, на все вопросы готов ответить. 

Интересуют стоимость и сроки.

Opencart
8 лет назад
flagmanrussia
Александр 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Заявки фрилансеров

MakarovMike
Михаил 
47 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад