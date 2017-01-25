Добрый день. Нужно доделать в Modx - отображение товара - добавить дополнительные поля (для категории беседки) http://dakora.com.ua/katalog/besedki.html 1. поле древесина - сделать просто текстом а не выпадающим списком (скрин1) 2. Добавить ...
Доработка сайта opencart
Здравствуйте, уважаемые исполнители.
Нужно написать скрипт или установить модуль для отчёта бухгалтерии магазина на opencart.
Есть магазин на opencart, нужно сделать чтобы автоматически формировался что то вроде прайс листа в таком формате который в вложении, на все вопросы готов ответить.
Интересуют стоимость и сроки.
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо установить сервис Dadata.ru – подсказки на страницу оформления заказа интернет-магазина на Битрикс. Приобрели модуль сервиса, но не смогли установить его так как лицензия битрикс закончилась.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется калькулятор для сайта . Подобие тут http://glavfundament.ru/Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Макет прикрепляю. Сам он не очень сложный, но ключевая фишка будет онлайн-калькулятор. Все будет работать по такому же принципу как на сайте nashiff.kz. По нажатию кнопки "Отправить заказ" на почту уходит письмо со всеми выбранными ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте. Нужно создать скрипт(или примитивную программу), который будет собирать информацию на сайте и показывать в отдельном окне результаты. Сайт только один hotline.ua Пример. http://hotline.ua/mobile-mobilnye-telefony-i-smartfony/sony-xperia-z5-premium-dual-e6883-black/prices/ На этой странице отображаются предложения от разных ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Чуток внести дополнения вдоску объявлений на instantcms / www.bbssochi.ru нужно 1) добавить пункт КОНТАКТЫ и ЦЕНА 2)сделать выборку объявлений по ценам 3) добавить возможность размещения фото не 1, а до 5 шт. оплата 500 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
ТЗ: В каталоге есть множество zip архивов, при запуске скрипта нужно по очереди перебирать эти архивы (все файлы в каталоге по маске .zip) и искать в них папку "sell" если эта папка есть в ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Возможна доработка имеющихся версий. Или изготовление нового: на усмотрение исполнителя. ТЗ в приложении. Предоплата исключаетсяВеб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Общее описание Система представляет собой web-приложение, для работы с запросами по оказанию технической поддержки разного характера. Пользователи Категории пользователей, которые будут пользоваться системой: Администраторы (приём заявок и оказание помощи клиентам);Менеджеры (закупки необходимого ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Небольшой сайт для подбора и просмотра объектов из БД. На сервисе пользователь может добавить собственный объект в базу. Другие пользователи могут пользоваться поиском по объектам и вариантам. ТЗ в приложение. ...Веб-программирование12 заявокЗакрыт8 лет назад