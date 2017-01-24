Правки на движке MODX

Добрый день.

Нужно доделать в Modx - отображение товара - добавить дополнительные поля (для категории беседки) http://dakora.com.ua/katalog/besedki.html

1. поле древесина - сделать просто текстом а не выпадающим списком (скрин1)

2. Добавить поля: (скрин 2)

- поле описания- цена- Галочка выбора

- поле описания- цена- Галочка выбора

- поле описания- цена- Галочка выбора

- поле описания- цена- Галочка выбора

отображение поля в наличии или под заказ

3. Поле цена, быстрый заказ и купить сместить вниз под блок дополнительные опции (скрин 3)

4. Дополнительные опции: (скрин 4)

реализовать как сполеер вв котором будут поля в 2 колонки

- поле описания- цена- Галочка выбора

- поле описания- цена- Галочка выбора

- поле описания- цена- Галочка выбора

- поле описания- цена- Галочка выбора

.....

5. Поле "- поле описания- цена-" реализовать заполнение в отдельном листе

или документе так как они будут однотипными для всех беседок

6. В товаре просто добавить список галочек какие поля выводить а какие не выводить

7. Пользователю при клике по галочке должно пересчитать цену

8. При покупке товара администратору должно прийти уведомление про покупку

с ссылкой про покупку и перечнем галочек которые выбрал пользователь

9. Пользователю так же должно прийти письмо с товаром и перечнем доп услуг какие он выбрал