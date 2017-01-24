Оболочка для каталогов запчастей

Необходимо создать проект по визуализации каталогов запчастей (условная копия http://www.japancats.ru/ или http://www.elcats.ru/).

1. Отдельный минимальный регистрационный ресурс с админкой для учета регистраций типа "http://www.autopassport.net/" (регистрация номеру мобильного без прочей идентификации).

2. Админка для отключения/подключения отдельных разделов - минимум возможностей (вкл/откл/скрипты по визуализации конкретного каталога/место хранения контента/версия и т.п.). Нужна простая и доступная оболочка к которой можно будет в дальнейшем "довинчивать" новые каталоги вместе со скриптами по их выборке.

3. Ресурс с самой визуализацией аналогичной http://www.japancats.ru/.

4. Прикрутить 3 тестовые базы (структура базы и соответствий будет предоставлена).

Основной акцент на затруднение автоматического парсинга (футеры, доступность к развороту только одного раздела и т.п.). Нужен точный аналог

Jquery + oracle

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