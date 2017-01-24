Здравствуйте, Такая проблема, на сайте есть форма заказ реализованная на PHP. Буквально несколько полей и возможность прикладывать файлы, ничего сложного, так вот функция отправки файлов не работает. Такая же форма отлично работает ...
Оболочка для каталогов запчастей
Необходимо создать проект по визуализации каталогов запчастей (условная копия http://www.japancats.ru/ или http://www.elcats.ru/).
1. Отдельный минимальный регистрационный ресурс с админкой для учета регистраций типа "http://www.autopassport.net/" (регистрация номеру мобильного без прочей идентификации).
2. Админка для отключения/подключения отдельных разделов - минимум возможностей (вкл/откл/скрипты по визуализации конкретного каталога/место хранения контента/версия и т.п.). Нужна простая и доступная оболочка к которой можно будет в дальнейшем "довинчивать" новые каталоги вместе со скриптами по их выборке.
3. Ресурс с самой визуализацией аналогичной http://www.japancats.ru/.
4. Прикрутить 3 тестовые базы (структура базы и соответствий будет предоставлена).
Основной акцент на затруднение автоматического парсинга (футеры, доступность к развороту только одного раздела и т.п.). Нужен точный аналог
Jquery + oracle
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