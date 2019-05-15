mediaexpert

Задача: Интеграция API ChatGPT в Laravel Необходимо интегрировать API ChatGPT в Laravel для использования возможностей в ботах Телеграм. API предоставляет возможность генерировать тексты на основе сохраненного ранее текстового содержимого в боте. Технические требования: Наличие учетной записи для доступа ...
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- Ответственный подход к работе.
- Оперативную онлайн связь
- Качественные результаты
- Внимательность к инструкциям
- Умение задавать вопросы
- $150Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
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Вся система работает, нужно небольшое улучшение для пользователей. Чтобы они быстрее создавали себе нужную выборку. Сделать рубрики по примеру бота GetClient_TG_bot Там это реализовано через меню Выбрать раздел https://monosnap.com/file/Jd487WNusJXgRsSWVG29PyDlUsOn8C У нас в этой парадигме Проекты. Проект это набор ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 месяцев назад
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Нужен эксперт для сайта с информационными статьями по темам: медицина, юридические вопросы, садоводство, животноводство. Задачи: получаете список статей - нужно добавить ваше мнение как эксперта (1000-1500 символов). Отвечать на вопросы посетителей. Давать ответы на комментарии (от 400 ...Копирайтинг11 заявокЗакрыт5 лет назад