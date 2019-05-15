mediaexpert

Алексеева mediaexpert

 
39 летУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад
Работаю с профессионалами

Уважаю:

  • Ответственный подход к работе.
  • Оперативную онлайн связь
  • Качественные результаты
  • Внимательность к инструкциям
  • Умение задавать вопросы
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей