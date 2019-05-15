mediaexpert

Вся система работает, нужно небольшое улучшение для пользователей. Чтобы они быстрее создавали себе нужную выборку. Сделать рубрики по примеру бота GetClient_TG_bot Там это реализовано через меню Выбрать раздел https://monosnap.com/file/Jd487WNusJXgRsSWVG29PyDlUsOn8C У нас в этой парадигме Проекты. Проект это набор ...