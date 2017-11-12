Рутинная задача по сбору информации об автобусах Перми

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Закрыт3 заявки234 просмотра

Задача простая, но в тоже много рутины. Нужно собрать достоверную информацию о маршрутах общественного транспорта Перми. Источники для сбора данных и то как это сделать описано в тех задании во вложении. Работу разбил на 2 этапа: 1 простая, 2 сложнее. Просьба изучить ТЗ и сделать оценку:

1. Первого этапа.

2. По второму этапу нужно сделать оценку сбора данных по 1 маршруту. Из того, что я нашел в Перми около 60 маршрутов автобусов.

Огромный плюс, если вы живете в Перми.

Оставляйте скайп для связи.

Хотелось бы уложится на весь проект в 1500 руб.

8 лет назад
akhmetshin
Ильдар 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

adro58
Андрей 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$25
2 дня
Подошел к проекту крайне безответственно.

Заявки фрилансеров

adro58
Андрей 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад

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