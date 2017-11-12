Рутинная задача по сбору информации об автобусах Перми

Задача простая, но в тоже много рутины. Нужно собрать достоверную информацию о маршрутах общественного транспорта Перми. Источники для сбора данных и то как это сделать описано в тех задании во вложении. Работу разбил на 2 этапа: 1 простая, 2 сложнее. Просьба изучить ТЗ и сделать оценку:

1. Первого этапа.

2. По второму этапу нужно сделать оценку сбора данных по 1 маршруту. Из того, что я нашел в Перми около 60 маршрутов автобусов.

Огромный плюс, если вы живете в Перми.

Оставляйте скайп для связи.

Хотелось бы уложится на весь проект в 1500 руб.