Добрый день. Нужен человек, который будет периодически пакетно добавлять статьи на сайт. Есть подробное ТЗ, сайт на wordpress. Указывайте, пожалуйста, стоимость только в проекте.
Рутинная задача по сбору информации об автобусах Перми
Задача простая, но в тоже много рутины. Нужно собрать достоверную информацию о маршрутах общественного транспорта Перми. Источники для сбора данных и то как это сделать описано в тех задании во вложении. Работу разбил на 2 этапа: 1 простая, 2 сложнее. Просьба изучить ТЗ и сделать оценку:
1. Первого этапа.
2. По второму этапу нужно сделать оценку сбора данных по 1 маршруту. Из того, что я нашел в Перми около 60 маршрутов автобусов.
Огромный плюс, если вы живете в Перми.
Оставляйте скайп для связи.
Хотелось бы уложится на весь проект в 1500 руб.
Выбранный исполнитель
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