Оформление статей на тематику моды

  1. Биржа фриланса
  2. Наполнение сайтов
Закрыт8 заявок293 просмотра

БЕЗ ОПЫТА работы - просьба не беспокоить.

Нужен человек, который сможет оформить информационную статью:

Нужно будет вставлять от 20 до 30  картинок

Также 2-3 видео 

Прошу указывать цену в рублях, а также скайп для связи.

8 лет назад
Melnychuk
Роман 
34 года
9 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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