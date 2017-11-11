Нужен человек для оформления статей картинками и видео. В обязанности входит: - поиск тематических картинок и видео - вставка их в статью на сайте (Вордпрес) - проставление HTML тегов (Параграфов ...
Оформление статей на тематику моды
БЕЗ ОПЫТА работы - просьба не беспокоить.
Нужен человек, который сможет оформить информационную статью:
Нужно будет вставлять от 20 до 30 картинок
Также 2-3 видео
Прошу указывать цену в рублях, а также скайп для связи.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Наполнение сайтов24 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо найти сайт на картинке - сайт вопрос - нужно найти сайт на картинке ответ - да. сайт на картинке нужно найти) Скро - ...Закрыт8 лет назад
Нужно написать в группу Вконтакте вопрос, который скину. Актуальная тема для обсуждения. Написать надо с настоящего аккаунта, чтобы выгладело как будто спрашивает реальный участник. И возможно несколько комментов. Работа легкая, расчет wmz.Завершен8 лет назад
Нужен контент менеджер для оформления 10 статей на английском языке. Все статьи будут иметь подобный вид https://goo.gl/f9kQHw. Вам будет нужно: выложить и оформить текст (выделение жирным, заголовки);сделать таблицу;вставить ссылки и видео;наложить водяные знаки ...Завершен7 лет назад
- $10
Нужно оформить статьи на сайте: добавить медиафайлы (картинки, видео), выделить Заголовки, обозначить маркированные и нумерованные списки. Движок сайта WordPress (Вордпресс). В обязанности входит: поиск тематических картинок и видео;оформление текста.Название статьи (Заголовок 1), ...Завершен8 лет назад
- $100
Есть вебсайт. На сайте есть интерактивная форма в которую нужно вносить данные о водителе и транспортном средстве. Данные для заполнения будут предоставлены в формате Excel таблицы. В таблице около 40 полей для ввода в форму. ...Наполнение сайтов2 исполнителяЗавершен8 лет назад
Здравствуйте! Нужно наполнение сайта и страницы наFacebook. Вакансия только для девушек. Заказ сдельный на несколько дней. Обсудим. Требуется: 1. Наполнять сайт материалами, которые предоставляем мы (вдень нужно добавлять на ...Завершен8 лет назад
- $90
Ищу ответственную, работоспособную девушку на постоянную основу на вирусный проект развлекательной тематики! Приветствуется креативный подход к работе. Задачи: 1) Искать популярные подходящие статьи (делается с помощью одного сервиса – ничего ...Закрыт8 лет назад
Необходимо на 10 площадках разместить в общей сложности 500 объявлений. 50 городов по 1 объявлению. Соблюдая правила размещения той или иной площадки, чтобы одобрили объявления.Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
Необхоидмо: 1) ДОбавить новость и фото 2) Убрать новости Детали в документе по ссылке https://docs.google.com/document/d/1U3qYeWgv0xh8v82023k_d1idRWj3YW9UsL_AYCzao-o/edit?usp=sharing Друзья, те кто никогда не пользовался CMS TYPO3 лучше сначала почитайте ...Закрыт7 лет назад