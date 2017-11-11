Размещение объявлений

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Закрыт5 заявок279 просмотров

Здравствуйте, ув. исполнители! Мне необходимо 10 человек, для размещения объявлений на авито. За размещение 100 объявлений, оплата составляет: 6000 рублей. За 1 объявление 60 рублей. 

8 лет назад
dron70
Андрей 
55 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров