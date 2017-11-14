Добавление контента на сайт

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Закрыт54 заявки674 просмотра

Добрый день.

Нужен человек, который будет периодически пакетно добавлять статьи на сайт.

Есть подробное ТЗ, сайт на wordpress.

Указывайте, пожалуйста, стоимость только в проекте.

WordPress
7 лет назад
redjired
37 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров