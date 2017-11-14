Нужен человек для оформления статей картинками и видео. В обязанности входит: - поиск тематических картинок и видео - вставка их в статью на сайте (Вордпрес) - проставление HTML тегов (Параграфов ...
Добавление контента на сайт
Добрый день.
Нужен человек, который будет периодически пакетно добавлять статьи на сайт.
Есть подробное ТЗ, сайт на wordpress.
Указывайте, пожалуйста, стоимость только в проекте.
Заявки фрилансеров
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