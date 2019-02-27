Программист со знанием React, php и mysql

Необходимо создать базу данных и web-интерфейс для ввода информации в нее. 29 полей - часть из них текстовые, часть цифровые, часть полей вводятся / выбираются из списка значений / справочников + часть полей обязательна, часть нет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть проект, онлайн программа, хотим написать ее на React (но это обсуждаемо).
Сейчас в роботе прототип и карта (ТЗ).
Обязательно умение делать шардинг и репликацию
Нужен ответственный человек.
По сути проект не сильно сложный.
Цена указана от балды, ее обсудим после общения и вашего портфолио.
PS фрилансеры со стандартными ответами, не бесите! Вы будете сразу отклонены.
PPS Пишите о себе, что умеете, ваши работы, и контакт в скайпе, дальше обсудим все индивидуально.
Работать буду по договору + о не разглашении! Кого не устраивают условия, можете не тратить свое и мое время!
- Похожие заказы
- Базы данных12 заявокЗакрыт5 лет назад
Написать програму которая будет переносить данние из базы dbc [url=https://ru.wikipedia.org/wiki/Visual_FoxPro]Visual FoxPro[/url] в базу sqlite3 в базе примерно 20 таблиц по 20-30 полейБазы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
1. Отдельно база турагентств и операторов бывшего СНГ (русскоязычные) 2. База агентств англоязычных Обязательное условие: агентства должны работать с Италией (если агентство работает только с Италией - ещё лучше) Указывайте стоимость за 1 имейл агентства, которое отправляет своих туристов ...Завершен5 лет назад
Разработать приложение, обеспечивающее создание, модификацию и поиск данных. Считать, что все локальные базы размещены на одном компьютере. Требования: - Количество локальных БД = 3; - Состав отдельной локальной БД: связанные таблицы (не менее 2), индексы, хранимые процедуры, ...Базы данных2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Требуется создать (а может и просто есть у кого) базу с названиями городов и стран на английском языке (стран требуется не менее 150). Объем не менее 300 тысяч городов. Правильное форматирование страны, например Russia, а ...Завершен5 лет назад
Создать базу данных, которая будет содержать сведения о всех объектах (недвижимость, оборудование, права требования), продаваемых на специализированных электронных площадках. База должна обновляться на ежедневной основе, содержать информацию о выставлении на продажу новых объектов и ссылку ...Базы данных4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Есть сверстанныи интерфеис 1. Необходима форма для создания записи в таблице 2. Возможность редактирования записеи 3. Привязка данных формы к справочникам перечислении 4. Интерфеисы редактирования справочников из п.3 5. Возможность фильтрации по таблице a. по полю Статус (перечисления + все) b. ...Базы данных1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Требуется специалист по работе в Microsoft Access с целью модернизации существующей программы. В настоящее время программа рассчитывает по заданному алгоритму результат продаж нескольким независимым друг от друга группам покупателей. Существует необходимость обеспечить возможность создания новых групп ...Завершен4 года назад
ТЗ в файле.Завершен5 лет назад
- $80
Входящие данные для поиска 11-значных номеров: 1. первые 7 цифр задаются в ручную 2. последняя цифра находится по формуле 3. дата На выходе получаем файл exel содержащий необходимые 11-значные номера, подходящие по дате и более детальную информацию по каждому ...Завершен5 лет назад