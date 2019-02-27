Программист со знанием React, php и mysql

Есть проект, онлайн программа, хотим написать ее на React (но это обсуждаемо).

Сейчас в роботе прототип и карта (ТЗ).

Обязательно умение делать шардинг и репликацию

Нужен ответственный человек.

По сути проект не сильно сложный.

Цена указана от балды, ее обсудим после общения и вашего портфолио.

PS фрилансеры со стандартными ответами, не бесите! Вы будете сразу отклонены.

PPS Пишите о себе, что умеете, ваши работы, и контакт в скайпе, дальше обсудим все индивидуально.

Работать буду по договору + о не разглашении! Кого не устраивают условия, можете не тратить свое и мое время!