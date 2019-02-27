Программист со знанием React, php и mysql

Базы данныхЗакрыт4 заявки251 просмотр
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Есть проект, онлайн программа, хотим написать ее на React (но это обсуждаемо). 

Сейчас в роботе прототип и карта (ТЗ). 

Обязательно умение делать шардинг и репликацию 

Нужен ответственный человек. 

По сути проект не сильно сложный. 

Цена указана от балды, ее обсудим после общения и вашего портфолио. 

PS фрилансеры со стандартными ответами, не бесите! Вы будете сразу отклонены. 

PPS Пишите о себе, что умеете, ваши работы, и контакт в скайпе, дальше обсудим все индивидуально. 

Работать буду по договору + о не разглашении! Кого не устраивают условия, можете не тратить свое и мое время! 

PHPMySQLReact
5 лет назад
kempo
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
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