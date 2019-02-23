Разработать приложение БД, 1 этап нужен сегодня

Добрый день! Требуется создать (а может и просто есть у кого) базу с названиями городов и стран на английском языке (стран требуется не менее 150). Объем не менее 300 тысяч городов. Правильное форматирование страны, например Russia, а ...
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Разработать приложение, обеспечивающее создание, модификацию и поиск данных. Считать, что все локальные базы размещены на одном компьютере. Требования:
- Количество локальных БД = 3;
- Состав отдельной локальной БД: связанные таблицы (не менее 2), индексы, хранимые процедуры, триггеры, генераторы;
- Количество записей одной таблицы = 10;
- Операции над БД: создание, модификация, поиск в БД; - СУБД: InterBase;
- Языки: SQL, Delphi.
- Целостность данных: использовать аппарат транзакций, хранимые процедуры, триггеры;
- Использовать CASE-средства проектирования ПО. Последовательность выполнения работы:
- Описать состав и функционирование указанного в задании предприятия;
- Построить UML-диаграммы прецедентов использования и классов для БД предприятия; - Построить инфологическую модель «сущность-связь» БД предприятия;
- Построить реляционную модель БД предприятия;
- Разбить БД предприятия на локальные базы данных центрального производства и филиалов; - Произвести начальное заполнение БД;
- Написать программы операций с БД.
Структура пояснительной записки: - Титульный лист;
- Оглавление;
- Постановка задачи;
- Описание структуры и функционирования предприятия;
- UML-диаграммы предприятия;
- Модель «сущность-связь» БД предприятия; - Реляционная модель БД;
- Декомпозиция БД предприятия на локальные базы данных;
- Описание программ (принцип действия, визуальные формы, фрагменты кода); - Приложения: заполненные таблицы БД, листинги программ;
- Литература.
1 этап: Проектирование и разработка структуры базы данных
2 этап: Программная реализация и отладка приложения
3 этап: Оформление пояснительной записки
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