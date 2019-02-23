База данных с web мордой для ввода текстовых данных

Базы данныхЗакрыт12 заявок455 просмотров
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Необходимо создать базу данных и web-интерфейс для ввода информации в нее.

29 полей - часть из них текстовые, часть цифровые, часть полей вводятся / выбираются из списка значений / справочников + часть полей обязательна, часть нет + каждое поле имеет проверку по формату / типу + к каждой записи прикрепляется 1 сканированный файл в графическом формате или pdf.

Так же нужна возможность сортировки по полям + функционала удобного поиска записей.

+ возможность выгрузки сортировки в Excel файл.

Доступ в интерфейс имеет 3 типа пользователей: Менеджер - кто заводит информацию, Клиент, кто может просматривать информацию, администратор - кто может менять Справочники, менять пароли для пользователей, удалять ошибочные записи.

Доступ желательно по https на основе возобновляемого сертификата, например Let's Encrypt.

Соответственно от Вас - сроки, цены, примеры подобных работ.

ВАЖНО: Оплата от ЮРИДИЧЕСКОГО лица только по Договору и по безналу - других вариантов НЕТ.

5 лет назад
nivb
47 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
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