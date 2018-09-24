Адаптивная верстка с чистым кроссбраузерным валидным кодом, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.
Ищу работу Frontend Jinuor разработчиком на полный день удалённо.
Опыт в IT свыше 20-ти лет.
Навыки адаптивной и кроссбраузерной верстки.
HTML, SCSS, JS, React & Redux, Gulp, Git, Vue.
Есть опыт работы с Wordpress, Joomla, Moguta.
Примеры верстки:
https://alexdolg1967.github.io/my-swiper/
https://alexdolg1967.github.io/responsive-plants-website/
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
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- Сайт ГБУЗ "ЦРБ Клетского муниципального района"143 просмотра
Отзывы заказчиков
$26
10 баллов
5 лет назад
Доволен выполненным заданием. В целом то, что я хотел было сделано. По связи никаких замечаний нет. Всё время на связи и возникающие вопросы мы быстро решали. Никаких проблем с этим не было. Рекомендую как хорошего исполнителя. Желаю удачи в дальнейшем.
Ответный отзыв
Очень хороший работодатель , своевременная оплата и просто очень хороший человек, рекомендую к сотрудничеству.