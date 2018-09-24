alexdolg1967

Алексей Долгов alexdolg1967

 
56 летРоссия/Серафимович
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Адаптивная верстка с чистым кроссбраузерным валидным кодом, Flexbox, CSS3, HTML5, JavaScript, jQuery.

Ищу работу Frontend Jinuor разработчиком на полный день удалённо.

Опыт в IT свыше 20-ти лет.

Навыки адаптивной и кроссбраузерной верстки.

HTML, SCSS, JS, React & Redux, Gulp, Git, Vue.

Есть опыт работы с Wordpress, Joomla, Moguta.

Примеры верстки:

https://alexdolg1967.github.io/my-swiper/

https://alexdolg1967.github.io/responsive-plants-website/

Полное резюме

JavascriptWordPressHTMLJoomlajQuerySCSSGulpVue.jsReact.jsGitRedux
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
web_develop_r
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
$26
10 баллов
5 лет назад
Задание по сайту. joomla.
Доволен выполненным заданием. В целом то, что я хотел было сделано. По связи никаких замечаний нет. Всё время на связи и возникающие вопросы мы быстро решали. Никаких проблем с этим не было. Рекомендую как хорошего исполнителя. Желаю удачи в дальнейшем.
Очень хороший работодатель , своевременная оплата и просто очень хороший человек, рекомендую к сотрудничеству.
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