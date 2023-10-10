Верстка коробки для карт

$10
Верстка полиграфииЗакрыт7 заявок31 просмотр
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Нужно сверстать на готовом штампе по ТЗ тексты и картинки. Рисовать не нужно, только верстка.
Штамп дадим.

2 месяца назад
H2O2
Иван 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад