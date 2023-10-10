Сделать журнал в Adobe In Design на 68 страниц.

Конструктор упаковки (гофрокартон) Важно: - опыт работы с каталогом FEFCO - знание особенностей разработки конструкций из гофрокартона (профиль Е, В, В, ВЕ, ВС) Коробка-самолет FEFCO 0427 Материал ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать журнал с 6-ю рубриками : Кулинария,хобби,товары для мужчин,товары для женщин,детская рубрика,разминка для ума. Каждая рубрика - 10 стр. Должна быть обложка и содержание с нумерацией
страниц. Работа должна быть в формате In Design и PDF
Пример работы прикреплен. (Мелкий текст может не соответствовать теме рубрики,можно просто взять текст из какой нибудь статьи и просто копирующими манипуляциями заполнять пространство) Цель данного журнала - показать умение создания журнала,а не его наполненность
- Похожие заказы
- Верстка полиграфиинет заявокЗакрытмесяц назад
Нужно сделать шаблон для меню в Adobe Illustrator по примеру. Текст "MENU" и кружок, внутри которого находится U сделать чуть выше чем на образце.Верстка полиграфии9 заявокЗакрытмесяц назад
Ищу специалиста на разовую работу! Нужно создать гайд с красивым дизайном и ссылками Гайд - это информационный продукт (файл) который продаëтся массово через интернет и соц.сети для людей. От эксперта в определенной сфере деятельности.Верстка полиграфии8 заявокЗакрытмесяц назад
- $15
Нужно перерисовать в векторВерстка полиграфии22 заявкиЗакрытмесяц назад
Добрый день Нужно подготовить 2 документа (6 страниц и 4 страницы А4) на печать (3 листа и 2 листа А3) + сделать мне ужатую версию пдф для веба. СпасибоВерстка полиграфии1 исполнительЗавершен2 месяца назад
- $12
Ищу дизайнера для оформления резюме в MS Word, а так же следующих задач: 1. Оформить красиво 2 резюме на 3 страницы в MS Word 2. Оформить 4 страницы текста тоже в ...Верстка полиграфии14 заявокЗакрыт2 месяца назад
- $4
Есть пример pdf одна страница в основном текст, из сложного линии разделение текста и линки на соц сети. нужна точно такая же.Верстка полиграфии8 заявокЗакрыт2 месяца назад
Сделать 2 страницы прайс-листа для массажного салона. С меня: готовый вариант шаблона, весь текст и описание. С Вас: дизайн шрифта и фона, эргономичное и красивое расположение объектов на листе.Верстка полиграфии22 заявкиЗакрыт2 месяца назад
Необходимо срочно задизайнить простую типовую брашюру а4 сложенную дна раза 3 блока : Обложка Способ применения / контакты Польза продукта В основном текст + ...Верстка полиграфии4 заявкиЗакрыт2 месяца назад
- $3
Есть готовый шаблон нужно сделать пару правок, для разбирающихся работа на 5 минутВерстка полиграфии4 заявкиЗакрыт2 месяца назад