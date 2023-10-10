Сделать журнал в Adobe In Design на 68 страниц.

Сделать журнал с 6-ю рубриками : Кулинария,хобби,товары для мужчин,товары для женщин,детская рубрика,разминка для ума. Каждая рубрика - 10 стр. Должна быть обложка и содержание с нумерацией

страниц. Работа должна быть в формате In Design и PDF

Пример работы прикреплен. (Мелкий текст может не соответствовать теме рубрики,можно просто взять текст из какой нибудь статьи и просто копирующими манипуляциями заполнять пространство) Цель данного журнала - показать умение создания журнала,а не его наполненность