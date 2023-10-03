Требуется верстка повести из 120 тыс. знаков с пробелами

Верстка полиграфииЗавершен2 заявки33 просмотра
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Требуется верстка повести из 120 тыс. знаков с пробелами

3 месяца назад
guest_1693379223995
Израиль
4 месяца в сервисе
Был
9 дней назад
Выбранный исполнитель
dum187
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
день назад
3 месяца назад
$90
10 дней
UAH
Прекрасная работа.
все отлично.