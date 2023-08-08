Документ с формой заполнения

Есть текст с картинками – описание основных функций и скриншоты системы, на английском, если это важно. Нужно его оформить. Смелых дизайнерских решений не требуется, наоборот, документ должен выглядеть деловым и в меру строгим. По размеру ...
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Пример на фото, нужно сделать также в формат PDF или WORD
чтобы с айфона можно было заполнить и распечатать
темные поля для ввода убрать, и сделать подчеркивания (чтобы краски меньше уходило)
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