Верстка/дизайн информационной листовки

Есть текст с картинками – описание основных функций и скриншоты системы, на английском, если это важно. Нужно его оформить. Смелых дизайнерских решений не требуется, наоборот, документ должен выглядеть деловым и в меру строгим. По размеру нужно вписаться на четное число листов. Шрифты использовать из набора Google Fonts, приоритет – Roboto, но не обязательно. Если качество скриншотов не годное, их можно переделать. Но листовка не под полиграфию, а для рассылки в формате PDF, поэтому к качеству изображений высоких требований нет.

Желательно чтобы компоновка давала возможность небольшого редактирования – что-то переформулировать, дописать. Другими словами – нужен какой-то запас по месту.

Результат в формате документа Word и PDF