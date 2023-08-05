Перевод каталогов

Верстка полиграфииЗакрыт6 заявок42 просмотра
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Здравствуйте!
Необходимо перевести три каталога (PDF файлы) с китайского на русский язык и ПОЛНОСТЬЮ удалить колонку "Price".

4 месяца назад
guest_1692780524384
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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