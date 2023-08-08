Разработать дизайн каталога

На основании макета разработать проект каталога. Срок - 8 сентября Требования: 1. Формат А4, вертикальная развертка. 2. Дизайн согласно Брэндбуку. Расположение информации по страницам должно соответствовать макету. 1. На каждой четной странице, начиная со стр. 4, находятся: • Заголовок раздела (пример оформления заголовка – стр. 20 буклета «Майнинг») • Описание • Фотографии (пример оформления фото – стр. 32–34 буклета «Майнинг»). Все фотографии пронумерованы, но прядок расположения в пределах разворота не закреплен. 2. На каждой нечетной странице, начиная со стр. 5, находиться таблица с позициями. В случае, если таблица не вмещается на нечетную страницу, допустимо использование предыдущей страницы. Материалы по ссылке https://disk.yandex.ru/d/jno0uueb9JXMpA