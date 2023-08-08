Разработать дизайн каталога

Верстка полиграфииЗакрыт4 заявки36 просмотров
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На основании макета разработать проект каталога.
Срок - 8 сентября
Требования:
1.	Формат А4, вертикальная развертка.
2.	Дизайн согласно Брэндбуку.
Расположение информации по страницам должно соответствовать макету.
1.	На каждой четной странице, начиная со стр. 4, находятся:
       •	Заголовок раздела (пример оформления заголовка – стр. 20 буклета «Майнинг»)
       •	Описание 
       •	Фотографии (пример оформления фото – стр. 32–34 буклета «Майнинг»).  Все фотографии пронумерованы, но прядок расположения в пределах разворота не закреплен.
2.	На каждой нечетной странице, начиная со стр. 5, находиться таблица с позициями. В случае, если таблица не вмещается на нечетную страницу, допустимо использование предыдущей страницы.
Материалы по ссылке https://disk.yandex.ru/d/jno0uueb9JXMpA
4 месяца назад
denis-yablochkov
Денис 
19 летРоссия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
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