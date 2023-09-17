Нужно перерисовать в вектор
Создание PDF файла с творческим дизайном и встроенными ссылками (Гайд)
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Ищу специалиста на разовую работу!
Нужно создать гайд с красивым дизайном и ссылками
Гайд - это информационный продукт (файл) который продаëтся массово через интернет и соц.сети для людей. От эксперта в определенной сфере деятельности.
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