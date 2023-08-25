Полиграфический дизайн прайс-листа

Верстка полиграфииЗакрыт22 заявки55 просмотров
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Сделать 2 страницы прайс-листа для массажного салона. С меня: готовый вариант шаблона, весь текст и описание. С Вас: дизайн шрифта и фона, эргономичное и красивое расположение объектов на листе.

3 месяца назад
guest_1696278662395
Украина
3 месяца в сервисе
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3 месяца назад
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