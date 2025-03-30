Отрисовать простой макет

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен2 заявки17 просмотров

Нужно отрисовать простой макет в векторе.

Тени и переходы при этом делать не надо.

На выходе должен быть СМУК, вектор, все в кривых

Дизайн листовок
месяц назад
AlexandrHarley
Александр 
43 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель

AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
Была
10 часов назад
месяц назад
$10
1 день
Escrow
Быстро и качественно, рекомендую к работе
Все отлично. Приятно было поработать. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Ярослав
 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 дня назад
22 отзыва
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AE_dsgn
35 лет
4 года в сервисе
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10 часов назад
месяц назад