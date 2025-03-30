Требуется дизайнер для создания макетов стикерпаков и открыток. Необходим опыт от 1 года и умение работать в графических редакторах. Ожидается креативный подход и оригинальный стиль. Условия работы — удаленная работа с кратчайшими сроками и оплатой по договоренности.